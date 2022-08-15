Донецк, , 11:16 — REGNUM Вооружённые украинские формирования открыли огонь по посёлку Зайцево (южное). Об этом 15 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сотрудники представительства зафиксировали удар в 10:20. ВСУ с позиций в Курдюмовке обстреляли из миномёта посёлок Зайцево (южное). Всего выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Макеевки.