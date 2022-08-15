Москва, , 11:14 — REGNUM В пятиэтажном жилом доме в Москве, из которого двое жильцов были доставлены в медучреждение, была в 14 раз выше нормы. Об этом 15 августа сообщил представитель столичных экстренных служб.

Углекислый газ +

«Предварительно, зафиксировано превышение CO2 в 14 раз», — приводит его слова РИА Новости.

При этом накануне из дома №11 на проспекте 40 лет Октября в Москве эвакуировали порядка 40 человек, из числа которых двоих госпитализировали с признаками отравления и еще один был отпущен после проведенного медиками осмотра. Все отравившиеся являются членами одной семьи.

Отметим, позднее в экстренных службах уточнили, что указанные лица могли отравиться неким газом, принадлежность к опасной группе химических веществ которого устанавливается специалистами.