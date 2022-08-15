Копенгаген, 15 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Экономика Дании во втором квартале 2022 росла быстрее, чем ожидалось, поскольку сильный рынок труда помог стране избежать рецессии, сообщает Bloomberg.

Промышленность Дании

По данным бюро статистики Дании, опубликованным 15 августа, ВВП страны вырос на 0,7% по сравнению с первыми тремя месяцами года. В первом квартале 2022 года ВВП сократился на 0,5%.

Данные свидетельствуют о лучшем состоянии датской экономики после того, как возникли опасения, что её относительно неплохие показатели во время пандемии могут пойти на спад из-за роста стоимости энергоносителей и процентных ставок.

Темпы роста во втором квартале оказались «выше ожидаемых и значительно лучше, чем сокращение ВВП, на которое указывали прогнозы центрального банка Дании, — отметил главный экономист одного из крупнейших банков Северной Европы Danske Bank Лас Ольсен. — Мы видим значительное улучшение в промышленном производстве, а также во многих секторах сферы услуг».

Выросли почти все отрасли экономики, чему способствовал сильный рынок труда, поскольку показатель занятости вырос на 0,7%, по данным бюро статистики. Оно особо отметило отели и рестораны, где снятие пандемических ограничений повысило активность по сравнению с предыдущим кварталом. Дания отменила все ограничения в феврале 2022 года, объявив, что коронавирус больше не представляет угрозы для общества.