Орск, Оренбургская область, 15 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области мужчина обжаловал приговор, вынесенный судом первой инстанции по делу о развращении детей, сообщили 15 августа в объединённой пресс-службе судов области.

Суд

Оренбуржец признан виновным в совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния девочки младше 14 лет, а также в совершении развратных действий без применения насилия в отношении трех детей в возрасте от 12 до 16 лет. Через соцсеть мужчина отправлял фото и тексты интимного и развратного содержания.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Отбывать срок осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима. Посчитав приговор суровым, оренбуржец его обжаловал. Рассмотрение дела назначено на 25 августа 2022 года. Судебное заседание пройдёт в закрытом режиме.