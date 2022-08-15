Пенза, 15 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. На территории Ахунского лесничества Пензенской области за прошедшие выходные дни (13-14 августа) обнаружили и ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Minleshoz. pnzreg.ru Лесной пожар

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. В тушении пожара принимали участие сотрудники лесничества и лесопожарного центра. Причины возгорания устанавливаются.

Всего по состоянию на 15 августа в Пензенской области ликвидировали 12 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 16 гектаров.

С целью выявления и предотвращения возникновения пожаров в лесном массиве региона увеличено количество патрулирований.

На территории Ахунского лесхоза расположен сосновый бор, памятник природы, один из крупных лесных массивов с участками девственного леса в черте Пензы. Возраст некоторых деревьев достигает более 150 лет.

ИА REGNUM напоминает, 14 августа в России зафиксировали 84 лесных пожара, площадь которых составляла 194 тыс. 606 гектаров. Порядка 20 пожаров наблюдалось в Ханты-Мансийском автономном округе.

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