Челябинск, 15 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области жителя Ленинградской области задержали за педофилию. Об этом пишут СМИ.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным изданий, он познакомился в социальной сети с 11-летней девочкой и начал с ней переписываться. А затем назначил встречу. На месте встречи его и задержали.

В Следственном комитете подтвердили факт поимки предполагаемого педофила. Проводится расследование. Суд отправил задержанного в СИЗО. Гражданину грозит до 15 лет колонии.

Добавим, за январь–июнь в Челябинской области выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции в июле заявлял глава областного управления СКР Пётр Решетников.