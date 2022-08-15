Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM Известная рок-группа «Сплин» запретила снимать на видео своё выступление в Екатеринбурге. Об этом написало издание «КП-Екатеринбург» 15 августа.

Солист группы «Сплин» Александр Васильев Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил источник, подобное ограничение действовало исключительно для представителей СМИ и было обусловлено требованием райдера. В то же время отмечается, что последние песни в рамках выступления коллектива не подвергались запрету на съёмку.

Напомним, «Сплин» выступали в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Музыка свободы». Мероприятие проходило на местном пляже «Ривьера» 13 и 14 августа.

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