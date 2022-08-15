Бухарест, , 11:11 — REGNUM Румыния заинтересована в укреплении своих морских границ на фоне нестабильности в сопредельном государстве [Украине]. Об этом 15 августа со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

По словам Чукэ, выступившего с официальной речью по случаю дня ВМС страны, Бухарест намерен выделить дополнительные средства на соответствующие проекты». «Конфликт на Украине еще раз подчеркивает необходимость развития армии и флота, их оснащения современной техникой, — отметил он. — В честности, нужно ускорить процесс модернизации румынских ВМС и создания в Черном море мощной флотской группировки в соответствии со стандартами НАТО».

Из каких фондов будут предоставлены эти средства, глава румынского Кабмина не пояснил. В настоящее время «свободных» денег в государственном бюджете Румынии нет.