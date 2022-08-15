Авдеевка, Украина, , 11:10 — REGNUM Генштаб киевской армии отзывает офицеров почти по всей линии обороны ВСУ в Донбассе, написал 15 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На первую линию кидают мобилизованных, боевые бригады в бой не вводятся. Перекидывают подразделения в помощь «однодневкам» только при явной угрозе прорыва», — отметил военкор.

Артиллерия киевской армии ведет оборону, не желая ни чужих, ни своих, этим и объясняются все новые волны призыва на Украине, подчеркнул Руденко:

«Артиллерия нацистов, не жалея, накрывает и своих и наших в момент атаки. Уже даже начали наши проводить имитацию атак, чтобы укропы артиллерией накрывали свои же позиции. И это прокатывает», — написал военкор.

Так, 14 августа под Авдеевкой (ДНР) артиллерия ВСУ уничтожила целую роту собственных мобилизованных из Житомирской области, добавил он.