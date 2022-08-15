София, , 11:10 — REGNUM По меньшей мере, 20 человек получили ранения различной степени тяжести в результате двух крупных ДТП в центре и окрестностях города Бургас на юго-востоке Болгарии. Об этом 15 августа сообщает Болгарское национальное радио.

По предварительным данным, первый инцидент на шоссе Бургас — Созопол, когда легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, перевозившим 15 граждан Сирии, незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Второе происшествие имело место в районе центрального бульвара Бургаса. Тогда другой микроавтобус, уходя от полицейской погони, врезался в дерево.

Состояние здоровья пострадавших граждан опасения у врачей не вызывает. Предполагается, что уже сегодня все нелегалы будут доставлены в региональный центр пребывания беженцев.

Напомним, ранее правительство Болгарии направило в район болгарско-турецкой границы элитные армейские подразделения для противодействия наплыву иммигрантов.