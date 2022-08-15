Уфа, 15 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. 37-летнему жителю города Белорецка предъявили обвинение в убийстве бывшей супруги в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Jo Naylor Убийство

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По версии следствия, в ночь с 12 на 13 августа 2022 года в городе Белорецке фигурант уголовного дела подкараулил свою бывшую супругу около дома и на почве ревности нанес ей смертельные удары.

В материалах дела указано, что после содеянного обвиняемый скрылся с места происшествия, но позже явился в отдел полиции и сознался в совершении преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии был задержан подозреваемый в убийстве сотрудницы администрации одного из районов республики. В убийстве женщины заподозрили её бывшего мужа.