Калуга, 15 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В рамках реализации калужского регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 643,4 млн рублей, заявила 15 августа на заседании правительства Калужской области исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Качанова-Махова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения Калужской области

Средства направляются на капитальный ремонт зданий, установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов, закупку автотранспорта и медицинского оборудования. В настоящее время заключены контракты на сумму 601,4 млн рублей, что составляет 93% от плана. На сумму сложившейся экономии — 42 млн рублей — до конца 2022 года планируется закупить четыре единицы тяжелого оборудования: два аппарата УЗИ, флюорограф и маммограф. Также будет приобретено 1970 единиц оборудования, в том числе девять единиц тяжелого. В настоящее время все контракты заключены, осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию 1870 единиц, в том числе двух рентгеновских аппаратов в Спас-Деменский и Малоярославецкий районы.

С целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи в малых городах и сельских населенных пунктах в рамках региональной программы в 2022 году предусмотрена установка 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов в 14 районах области и в Калуге. Дополнительно ФАП будет установлен в пригородной калужской деревне Андреевское и, где ранее медицинская помощь не была организована в шаговой доступности.

Одновременно будут проведены капитальные ремонты 32 объектов здравоохранения, в том числе поликлиник в Малоярославце, Кондрово, Жукове (микрорайон Протва), Боровске, Сосенском и в Калуге (взрослые поликлинические подразделения по улице Радищева, улице Никитина и на Грабцевском шоссе).

«В рамках региональной программы предусмотрено приобретение 27 автомобилей «Лада Нива Тревел». Уже поставлены 11 автомобилей в восемь районов. Автотранспорт передан в медицинские организации и активно задействован для оказания первичной медико-санитарной помощи. Поставка оставшихся 16 автомобилей планируется до конца 2022 года в семь районов области (Хвастовичский, Тарусский, Ферзиковский, Жуковский, Дзержинский, Сухиничский, Мосальский) и в город Калугу», — отметила Екатерина Качанова-Махова.