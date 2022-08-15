Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга в попытках повлиять на городскую программу комплексного развития территорий (КРТ) направляют телеграммы на имя президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют публикации в Telegram-канале о петербургской реновации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатором акции стал общественный деятель Ярослав Костров. Он предложил завалить Кремль телеграммами с просьбой отменить реновацию в Петербурге. Костров предложил использовать для этого два варианта текста.

«Ув-ый Владимир Владимирович, просим отменить преступный закон о реновации в Санкт-Петербурге. Десятки тысяч людей выходят на улицу. Надежда только на Кремль», — говорится в тексте одного из вариантов обращения.

За выходные недовольные условиями реновации граждане направили в Москву более сотни подобных телеграмм. Как утверждает Костров, 15 августа начальник аппарата приемной президента доложит наверх после множества сообщений на имя главы государства, а затем Петербург посетит ревизор.

Напомним, что программа реновации сейчас волнует многих жителей Петербурга. Для того, чтобы успокоить горожан, власти ведут разъяснительную работу. В сентябре должен заработать общественный штаб по вопросам реновации. В городе стартовал приём заявок на участие в нём.

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