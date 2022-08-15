Атланта, США, 15 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В дом к певице Мэрайе Кэри в Атланте (США) проникли воры. Об этом сообщил Page Six.

Цитата из клипа на песню My All Мэрайя Кэри

По данным издания, это произошло ещё в июле, когда артистка находилась на отдыхе на Кипре. Что именно украли у Кэри — пока неизвестно. Как отмечает издание, расследование ещё ведётся.

Ранее Мэрайя Кэри высказалась против отмены федерального постановления о правах на аборты в США. «Это действительно непостижимо и обескураживающе — пытаться объяснить моей 11-летней дочери, почему мы живем в мире, где права женщин разрушаются на наших глазах», — прокомментировала исполнительница.