Диетолог назвала снижающие иммунитет продукты
Москва, 15 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В период роста заболеваемости COVID-19 стоит исключить из рациона продукты, которые ослабляют иммунную защиту организма, сообщила радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
По её словам, злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы.
Врач также отметила, что пациенты с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения. Им лучше «выкинуть» сладости из «продуктовой корзины» в период роста заболеваемости COVID-19.
Кроме того, снижению активности иммунных клеток способствует также употребление спиртных напитков, добавила она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что употребление соли может привести к зависимости, что в свою очередь станет фактором риска развития гипертонии.
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