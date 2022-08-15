Москва, 15 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В период роста заболеваемости COVID-19 стоит исключить из рациона продукты, которые ослабляют иммунную защиту организма, сообщила радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

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По её словам, злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы.

«Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям», — уточнила она.

Врач также отметила, что пациенты с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения. Им лучше «выкинуть» сладости из «продуктовой корзины» в период роста заболеваемости COVID-19.

Кроме того, снижению активности иммунных клеток способствует также употребление спиртных напитков, добавила она.

«Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют всё внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму», — заключила Игнатикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что употребление соли может привести к зависимости, что в свою очередь станет фактором риска развития гипертонии.

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