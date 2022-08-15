Алексин, Тульская область, , 11:08 — REGNUM Житель Алексина Тульской области подозревается в нанесении смертельных травм своему собутыльнику, сообщили 15 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Как полагает следствие, 13 августа 57-летний подозреваемый распивал спиртное со своим 50-летним знакомым. В ходе застолья между собутыльниками произошёл конфликт, и один несколько раз ударил другого шампуром в живот и грудную клетку. С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в больницу, но врачи спасти его жизнь не смогли.

Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время следователь намерен выйти в суд с ходатайством об аресте фигуранта дела.