Ярославль, 15 августа 2022, 11:22 — REGNUM В Ярославле ищут мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, мужчина демонстрировал половой орган маленьким девочкам недалеко от школы. Сейчас его личность пытаются установить. Согласно описанию, маньяку от 40 до 55 лет, он полного телосложения с залысиной на голове.
Всех, кто знает этого мужчину, следователи просят сообщить от этом в СКР или полицию.