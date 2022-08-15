Ярославль, 15 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Ярославле ищут мужчину, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

СУ СК РФ по Ярославской области Изображение мужчины, полученное с камер.

«В СО по Кировскому району города Ярославль СУ СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ по факту совершения иных действий сексуального характера неизвестным мужчиной возле МОУ Средняя школа 76, по адресу: город Ярославль, улица Юности, д.15», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, мужчина демонстрировал половой орган маленьким девочкам недалеко от школы. Сейчас его личность пытаются установить. Согласно описанию, маньяку от 40 до 55 лет, он полного телосложения с залысиной на голове.

Всех, кто знает этого мужчину, следователи просят сообщить от этом в СКР или полицию.