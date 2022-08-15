Донецк, 15 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике союзные силы освободили 267 населённых пунктов. Об этом 15 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 267 населенных пунктов», — говорится в заявлении штаба.

Также в штабе рассказали, что за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли четыре мирных жителя, ещё 14 человек получили ранения.