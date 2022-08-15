Москва, , 11:07 — REGNUM Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) поддерживает киберпреступность в России. Об этом 15 августа сообщает телеканал RT со ссылкой на аналитику специалистов по кибербезопасности.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению экспертов, хакеры получают команды непосредственно от украинского руководства. Уточняется, что некий неизвестный злоумышленник посылал в 2020 году сообщения о минировании 40-й московской больницы в Коммунарке, самолётов в аэропорту Шереметьево и во многие частные и государственные учреждения РФ, требуя вернуть ему якобы украденные у него с криптовалютной биржи WEX 120 биткоинов. При этом он в 2019 году раскрыл номер своего криптокошелька — 19B5Bt11oUqYnwSXfBgRpwwDGg5Ajirbjn — движение транзакций по которому можно отследить с помощью общедоступных сервисов.

Также указывается, что специалисты компании T. Hunter провели несколько тестовых платежей в биткоинах и отследили дальнейшее движение средств этого «минёра», которое велось по тем же каналам, что и обналичивание денег от деятельности вируса-шифровальщика Encrpt3d Ransomware, распространяемого хакерской группировкой WhiteBlackCrypt Ransomware.

Кроме того, как следует течки данных с подробными данными групп «государственных троллей» Украины, которых контролируют украинские спецслужбы (83-й Центр ИПСО), есть связь между пулом паролей украинских агентов в ЦИПСО и названием группировки WhiteBlackCrypt.

Как отметил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Бруте атаки хакеров, которые аффилированы со спецслужбами Украины, на сетевую инфраструктуру РФ и других государств едва ли могут носить случайный характер.

«Роль украинских спецслужб в такого рода акциях всегда носит вспомогательный характер. Решения, особенно в отношении России, принимаются политическим руководством. Не стал бы сбрасывать со счетов и версию о том, что это у подконтрольных украинским спецслужбам хакеров мог быть побочный «бизнес», аутсорсинг в некотором роде», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что хакеры часто проявляют активность для того, чтобы отвлечь внимание и нарушить нормальное функционирование социальных служб в России.

«Действия хакеров носят, как правило, беспокоящий характер. Системного ущерба вряд ли стоит ожидать: всё-таки имеется резервирование и восстанавливается всё довольно быстро. Другой вопрос — кибершпионаж. Он даёт определённые результаты», — пояснил Бруте.

При этом он указал, что киберпреступники вряд ли будут наказаны аз свои преступления, хотя они действуют также и на территории стран Европейского союза.

«Сейчас Украине и её властям всё сходит с рук, на Западе имеется политический консенсус на этот счёт», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что специалист по информационной безопасности из Бельгийского университета KU Leuven Леннерт Воутерс раскрыл способ взлома терминала спутниковой связи Starlink на конференции Black Hat 2022.