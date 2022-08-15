Калат, Афганистан, , 11:06 — REGNUM Вспышка холеры в районе Аказой в афганской провинции Забуль унесла жизни трёх детей. Об этом заявил Абдул Хаким Хакими, глава департамента здравоохранения провинции Забуль, пишет газета «8 Собх».

В больнице Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия

По словам Хакими, это имело место в самых отдалённых районах провинции Забул из-за того, что туда не были отправлены медицинские бригады.

Глава департамента здравоохранения отметишл, что сейчас на место отправлены медицинские бригады для предотвращения дальнейшего распространения холеры.

Добавим, что в провинции Забул холерой заразились более 7500 человек.