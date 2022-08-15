Москва, , 11:06 — REGNUM Стоимость биткоина в ходе торгов поднялась выше $25 тысяч. Это произошло впервые с середины июня 2022 года. Биткоин сейчас стоит примерно на 46% меньше, чем было год назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

Криптовалюта (сс) geralt

«Такой рост обусловлен позитивными новостями от минтруда США со своей отчетностью о появлении новых рабочих мест, их теперь более пятисот тысяч. Новости оказались весьма неожиданными.

Следует понимать, что стоит подождать еще и данных по ИПЦ и, конечно же ФРС США, нужно ждать подтверждения информации об очередном повышении процентных ставок.

Данный рост криптовалюты лишь доказывает прямую связь с ситуацией на мировом фондовом рынке, также стоит заметить баланс между продавцами и покупателями с бычьим прорывом выше 24 тысячи долларов, что показывает нам индекс RSI.

Что касается Ethereum (ETH), которая является второй по величине валюте, торгуется в пределах $1770, увеличиваясь при этом на около $100.

По дальнейшему росту можно сказать, что прирост более, чем на 10-15% вполне реален. Theta (THETA) и Avalanche (AVAX) и другие альткоины тоже подорожали, но уже на 5-7%

В принципе, на этой неделе, как и всегда, будет зависеть от общей динамики рынка, а формироваться будет под непосредственным влиянием глобальных экономических показателей и геополитики», — считает эксперт.

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