Москва, 15 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Отсутствие контактов между Россией и США грозит прекращением в 2026 году договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Так считает председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По его словам, есть риск того, что в 2026 году мир останется без договора по СНВ или иного подобного договора, если ситуация, при которой нет контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, сохранится. В таком случае Россия и США могут продолжить наращивать ядерный потенциал, что «может вылиться в новую гонку вооружений между двумя сверхдержавами».

«Но я также надеюсь, что, если это всё-таки случится — у нас не останется СНВ-3 — то по крайней мере оба государства просто сохранят свои нынешние ограничения», — сказал Злаувинен в интервью РИА Новости.

Он отметил также, что смысл договорённости, «большой сделки», в постепенном разоружении ядерных держав. Если они этого не делают, неядерные страны могут сами начать создавать ядерное оружие.

«Это откроет ящик Пандоры», — подчеркнул Злаувинен.

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