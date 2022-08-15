Омск, , 11:05 — REGNUM В Омске после обрушения части дома на улице 20 Партсъезда жители начали переживать за другие пятиэтажки.

В Омске Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

В частности, по информации местных массмедиа, вызывает опасения у жильцов дом на проспекте Мира, 167 Б. Как передаёт «12 канал», жильцы указанного дома оставляют жалобы на странице в соцсети.

«Надеюсь, власти задумаются», — пишет один из пользователей. Чиновники признали, что трещина на доме имеется, но заявили, что она не представляет угрозы.

В департаменте городского хозяйства отметили, что дом на Мира, 167 Б проходил экспертизу: «Специалисты установили, что к числу аварийных он не принадлежит. Трещина на доме есть, но она не представляет угрозы».

Также чиновники добавили, что фонд капремонта должен был укрепить здание, но сроки сдвинулись.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома № 53 по улице 20 Партсъезда. Это ЧП вызвало в городе большой общественный резонанс. Оказалось, что жильцы уже давно жаловались на состояние пятиэтажки.

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В МЧС причиной ЧП назвали аварийное состояние здания.

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В Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ по факту неисполнения решения суда в отношении должностных лиц Фонда капитального ремонта.

По версии следствия, торцевая стена дома № 53 обрушилась из-за «ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения».

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