Вашингтон, 15 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в список из 20 лучших центрфорвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 августа сообщается на сайте лиги.

Евгений Малкин

НХЛ поставила Малкина на 18-е место. Возглавил список нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, вторым идёт форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Замыкает тройку Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

В первую десятку также вошли Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Александр Барков («Флорида Пантерз»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Далее идут Брейден Пойнт («Тампа»), Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Назем Кадри (свободный агент), Райан О’Райлли («Сент-Луис Блюз»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Элиас Петтерссон («Ванкувер») и Роберт Томас («Сент-Луис»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля Малкин подписал с «Питтсбургом» новый четырёхлетний контракт.