Ереван, 15 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Сотрудники Российско-армянского центра гуманитарного реагирования участвуют в преодолении последствий взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Об этом глава центра Павел Гёзалян сообщил агентству «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

Он рассказал, что с российской стороны была оказана помощь в освещении места взрыва. Также российские специалисты проводят разведывательные работы с помощью беспилотника.

«Подготовлены материалы, которые по назначению будут переданы и следственным органам, и тем структурам, у которых возникнут вопросы, связанные с этим происшествием», — сказал Гёзалян.

Напомним, спасатели после взрыва в Ереване обнаружили тела шести человек, из которых пятерых опознали. Пострадали, по последним данным, более 60 человек. Из них 21 госпитализировали.