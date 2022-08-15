Воронеж, 15 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и самосвала в Лискинском районе Воронежской области вечером 14 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 19:00 на автодороге «Лиски-Залужное-Пухово». Как предварительно установлено, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 140 столкнулся с двигавшемся попутно самосвалом.

В результате аварии с травмами в больницу были доставлены сам водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира, 21-летняя девушка и 20-летний молодой человек. Полиция проводит проверку по факту аварии.

Всего за сутки 14 августа в Воронежской области зарегистрировано 66 ДТП, травмы получили семь человек.