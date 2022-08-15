Мурманск, , 11:01 — REGNUM В Мурманской области в список получателей льготных займов включили предпринимателей, занимающихся обрабатывающим производством. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Андрей Чибис.

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«Теперь получить льготные займы под 5% годовых могут и обрабатывающие производства. А сам займ доступен начиная с 10 млн рублей», — написал губернатор, напомнив, что раньше в перечень входили только производители молочной и хлебобулочной продукции, а сумма займа стартовала с 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Мурманской области вдвое увеличило размер гранта по программе «Губернаторский стартап».