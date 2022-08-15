Махачкала, , 11:00 — REGNUM В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирской «Газелью», в котором пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщили 15 августа в надзорном ведомстве.

Авария Пресс-служба МВД Дагестана

Как стало известно, авария произошла 14 августа около 18:00 в городе Махачкале. На проспекте Шамиля столкнулись автомобиль «BMW», пассажирская «Газель» и «LADA Priora».

«Водитель автомобиля «BMW» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским микроавтобусом «Газель», также с автомобилем «LADA Priora». В результате столкновения шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что пострадали пассажиры машины «LADA Priora». Одному из пострадавших детей два года, другому — шесть.