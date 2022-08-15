Чебоксары, 15 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Чувашии в ближайшие дни сохранится жаркая погода, осадки практически не ожидаются. Похолодание с дождями прогнозируются в конце августа. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM В лучах солнца

По его словам, жара в Чувашии не собирается сдаваться. 15 и 16 августа облаков на небе будет немного, 17 августа будет немного пасмурно, но на дождь, по предварительным данным, рассчитывать не приходится. Днём сохранится жаркая погода, при этом ночи станут теплее.

19 августа могут выпасть кратковременные осадки, 20–21 августа прогнозируется сухая погода при средней температуре +22…+27 градусов.

По предварительным расчётам, в начале следующей недели в Чувашии станет ещё жарче, воздух прогреется до +25…+30 градусов. Осадков по-прежнему не предвидится. Похолодание с дождями предполагается в конце августа.

По данным синоптика-любителя, первая половина августа была на три градуса теплее климатической нормы, рекордная температура летом достигнута 8 августа, до +31,3 градуса. При этом выпало 5% месячной нормы осадки.

Как сообщало ИА REGNUM , с 14 по 17 августа местами по Чувашии ожидается чрезвычайная пожароопасность с сохранением высокой пожарной опасности. Спасатели напоминают, что в жару резко возрастает угроза природных пожаров и гибели людей при купании. Кроме того, неблагоприятные погодные условия могут сказаться на ухудшении самочувствия пожилых граждан, детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.