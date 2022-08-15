Вашингтон, 15 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Беглый президент Афганистана Ашраф Гани в очередной раз оправдал свой побег из страны и заявил, что этой акцией он лишил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «удовольствия унижать афганского президента».

U.S. Department of State Мохаммад Ашраф Гани

В интервью CNN политик заявил, что оборона страны стала невозможной из-за развала сил безопасности. Гани снова сказал в программе CNN Global Crossroads, что он был последним человеком, покинувшим Афганистан. Он добавил, что министр обороны его правительства бросил своё министерство и бежал.

«Я сказал ему, что приеду в министерство, но министерство было пустым, а он (министр обороны) был в самолёте», — рассказал Гани.

«Я был последним, кто покинул страну. Причиной отъезда из страны было то, что я не хотел доставлять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонникам удовольствие ещё раз унизить афганского президента», — подчеркнул бывший глава республики.

Следует отметить, что Ашраф Гани заявил ранее в интервью АBN, что он по-прежнему является президентом Афганистана в соответствии с конституцией страны. В том интервью он назвал соглашение в Дохе и обещания Залмая Халилзада ряду афганских политиков главной причиной краха республиканского строя в Афганистане.