Ярославль, , 10:57 — REGNUM Жители Ярославля в соцсетях пожаловались на массовый срыв автобусных рейсов. Об этом 15 августа сообщает YarNews.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Горожане отметили проблемы на большинстве маршрутов. В частности, не соблюдают расписание автобусы №4а, 9,13,40,42,43,58,68,79,98 и троллейбусы №7, 8. Ярославцы рассказывают, что время ожидания общественного транспорта в некоторых случаях превышает час.

В мэрии Ярославля отреагировали на жалобы в соцсетях — сейчас власти проверяют информацию о нарушениях в работе общественного транспорта.

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