Ярославль, 15 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Жители Ярославля в соцсетях пожаловались на массовый срыв автобусных рейсов. Об этом 15 августа сообщает YarNews.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Горожане отметили проблемы на большинстве маршрутов. В частности, не соблюдают расписание автобусы №4а, 9,13,40,42,43,58,68,79,98 и троллейбусы №7, 8. Ярославцы рассказывают, что время ожидания общественного транспорта в некоторых случаях превышает час.

В мэрии Ярославля отреагировали на жалобы в соцсетях — сейчас власти проверяют информацию о нарушениях в работе общественного транспорта.