Москва, 15 августа 2022, 10:56 — REGNUM Суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.
Судебное заседание проходит в Москве. Заявление о признании радиостанции банкротом подала Федеральная налоговая служба (ФНС).
В марте «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявило о приостановке работы в России. Причиной стало то, что налоговые органы инициировали процедуру банкротства.