* запрещённая в России организация

Москва, , 10:56 — REGNUM Суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.

Офис «Радио Свобода»/«Радио «Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Праге Petr Kadlec

Судебное заседание проходит в Москве. Заявление о признании радиостанции банкротом подала Федеральная налоговая служба (ФНС).

В марте «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявило о приостановке работы в России. Причиной стало то, что налоговые органы инициировали процедуру банкротства.