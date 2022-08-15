* запрещённая в России организация

Москва, 15 августа, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Суд начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.

Petr Kadlec Офис «Радио Свобода»/«Радио «Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в Праге

Судебное заседание проходит в Москве. Заявление о признании радиостанции банкротом подала Федеральная налоговая служба (ФНС).

В марте «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявило о приостановке работы в России. Причиной стало то, что налоговые органы инициировали процедуру банкротства.