Сеул, 15 августа 2022, 10:59 — REGNUM С 16 августа военные Южной Кореи и США проведут четырехдневные совместные учения по отработке кризисных ситуаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.
Согласно опубликованным данным, учения состоятся перед комбинированными учениями «Ulchi Freedom Shield», которые пройдут с 22 августа по 1 сентября.
Сообщается, что учения, призванные отработать меры реагирования на возможные довоенные и военные кризисные ситуации, пройдут под руководством Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
В рамках учений «Ulchi Freedom Shield» военные двух стран отработают защиту большого района Села, а также контратаки.