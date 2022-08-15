Сеул, 15 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. С 16 августа военные Южной Кореи и США проведут четырехдневные совместные учения по отработке кризисных ситуаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Usar.army.milv Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, учения состоятся перед комбинированными учениями «Ulchi Freedom Shield», которые пройдут с 22 августа по 1 сентября.

Сообщается, что учения, призванные отработать меры реагирования на возможные довоенные и военные кризисные ситуации, пройдут под руководством Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В рамках учений «Ulchi Freedom Shield» военные двух стран отработают защиту большого района Села, а также контратаки.