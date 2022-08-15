Пекин, , 10:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Шри-Ланки объявило о передаче разрешения на отложенное прибытие китайского научно-исследовательского судна «Юаньван-5» в порт Хамбантота с 16 по 22 августа, сообщают местные СМИ, передает 15 августа газета Global Times.

Флаг Шри-Ланки

«Рассмотрев все имеющиеся материалы», посольству Китая в Коломбо было дано разрешение на отложенный заход в порт, сообщают СМИ со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Шри-Ланки. Первоначально планировалось, что научно-исследовательское судно совершит заход в порт для пополнения запасов в период с 11 по 17 августа. Индийские СМИ сообщили, что первоначальный план был отложен из-за давления Индии на Шри-Ланку, сославшись на так называемые «соображения национальной безопасности».

«В свете определенных опасений, высказанных министерством иностранных дел», правительство Шри-Ланки попросило посольство Китая отложить визит судна до дальнейших консультаций по этому вопросу, говорится в заявлении без указания на Нью-Дели.

«Совершенно неоправданно, что некоторые страны ссылаются на так называемые «соображения безопасности», чтобы оказать давление на Шри-Ланку», — заявил представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь на очередной пресс-конференции в Пекине 8 августа, когда его попросили прокомментировать отложенный визит.

Поскольку Шри-Ланка сталкивается с экономическими и политическими трудностями, грубое вмешательство в нормальный обмен и сотрудничество Шри-Ланки с другими странами использует ее уязвимость, что является морально безответственным и противоречит основным нормам, регулирующим международные отношения, сказал представитель.

«Мы настоятельно призываем соответствующие стороны рассматривать морскую научно-исследовательскую деятельность Китая в рациональном свете и прекратить нарушать нормальный обмен и сотрудничество между Китаем и Шри-Ланкой», — отметил он.

Исследовательские суда являются важной частью аэрокосмической сети измерений и контроля. По сравнению с наземными геодезическими станциями, исследовательские суда могут гибко выбирать и развертывать станции на просторах океанов, а также осуществлять мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях, сообщил источник Global Times на условиях анонимности.

В конце 1970-х годов были последовательно построены «Юаньван-1» и «Юаньван-2», первые два корабля исследовательской серии. Соответственно, Китай стал четвертой страной в мире, обладающей возможностями космического и океанического слежения и измерений после США, России и Франции.