Шри-Ланка сняла запрет на заход в порт китайского исследовательского судна
Пекин, 15 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Шри-Ланки объявило о передаче разрешения на отложенное прибытие китайского научно-исследовательского судна «Юаньван-5» в порт Хамбантота с 16 по 22 августа, сообщают местные СМИ, передает 15 августа газета Global Times.
«В свете определенных опасений, высказанных министерством иностранных дел», правительство Шри-Ланки попросило посольство Китая отложить визит судна до дальнейших консультаций по этому вопросу, говорится в заявлении без указания на Нью-Дели.
Поскольку Шри-Ланка сталкивается с экономическими и политическими трудностями, грубое вмешательство в нормальный обмен и сотрудничество Шри-Ланки с другими странами использует ее уязвимость, что является морально безответственным и противоречит основным нормам, регулирующим международные отношения, сказал представитель.
Исследовательские суда являются важной частью аэрокосмической сети измерений и контроля. По сравнению с наземными геодезическими станциями, исследовательские суда могут гибко выбирать и развертывать станции на просторах океанов, а также осуществлять мониторинг и управление в чрезвычайных ситуациях, сообщил источник Global Times на условиях анонимности.
В конце 1970-х годов были последовательно построены «Юаньван-1» и «Юаньван-2», первые два корабля исследовательской серии. Соответственно, Китай стал четвертой страной в мире, обладающей возможностями космического и океанического слежения и измерений после США, России и Франции.