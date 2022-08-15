Пекин, , 10:54 — REGNUM Пошатнувшаяся экономика Китая ждет помощи от центрального банка, несмотря на предупреждения о том, что инфляция ползет вверх и ее необходимо сдерживать. В условиях, когда рост экономики идет с трудом, а спрос на кредиты падает, Народный банк Китая ясно дал понять, что на первом месте стоит восстановление экономики. Рост цен может вызывать беспокойство, но пока это проблема второго порядка. По-видимому, в Пекине считают перспективы экономики мрачными, сообщает 15 августа Bloomberg.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

15 августа Народный банк Китая понизил процентную ставку по однолетним кредитам. Снижение было скромным — 10 базисных пунктов, но стало сюрпризом для экономистов, поскольку в последнее время чиновники убеждали инвесторов в том, что им не стоит надеяться на снижение ставок. Решение повышает риски инфляции, которая пока еще невелика по сравнению с инфляцией в США и Европе, но тем не менее набирает обороты.

Конечно, снижение ставки может пойти на пользу восстановлению китайской экономики, которое разочаровывает своими медленными темпами. Рост кредитования сократился в прошлом месяце из-за проблем на рынке недвижимости и низкого спроса со стороны компаний и потребителей. Менее чем через час после снижения ставки появились сообщения о том, что промышленное производство отстает от прогнозов, розничные продажи выросли меньше, чем ожидалось, а инвестиции сократились. Безработица среди молодежи достигла рекордного уровня и приближается к 20%. Эти неутешительные данные делают целевой показатель по годовому росту около 5,5% еще менее вероятным.

Скорее всего, экономике потребуется дополнительная помощь со стороны монетарных властей. Постоянные вспышки COVID-19 и готовность Пекина объявлять локдауны будут тормозить любое существенное ускорение роста.

Китай является одновременно и одним из двигателей, и жертвой замедления мировой экономики. За последние десятилетия мир привык к тому, что Китай является источником устойчивости, когда другие державы, такие как США, европейские государства и Япония, пошатнулись. Сейчас дело обстоит иначе. Снижение темпов роста в крупных странах снижает спрос на продукцию, которую производит Китай, что усугубляет его проблемы.

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