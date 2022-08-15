Благовещенск, 15 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. С 18 по 22 августа в Амурской области снова пройдут сильные дожди, ливни и грозы. Синоптики прогнозируют сильный подъём уровня воды в реках региона, сообщил телеграм-канал амурского гидрометцентра.

(сс) jarmoluk Ливень

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«Высока вероятность интенсивного подъема уровней воды на малых реках и, как следствие, повышение водности основных рек области», — говорится в сообщении.

При этом в Приамурье только стабилизируется ситуация после сильных дождей, прошедших в регионе в начале августа. В домах откачивают воду и проводят просушку, а также разгребают территорию от мусора, который принесло водой. По информации ГУ МЧС по региону, комиссия оценивает ущерб, нанесённый паводком.

«Водность основных рек остается повышенной. Угрозы подтопления населенным пунктам не прогнозируется», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области после прохождения паводка были закрыты проезды на 12 дорогах, отрезаны от автомобильного сообщения почти 30 населённых пунктов. Выше отметки «опасное явление» поднялась река Правый Уркан возле села Ивановка в Зейском районе, там были подтоплены 77 жилых домов.