Мурманск, , 10:53 — REGNUM В Мурманской области размер гранта «Губернаторский стартап» увеличен до двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

Предприниматель

«С 22 августа вновь запускаем конкурс на получение гранта «Губернаторский стартап». В его рамках мы увеличиваем размеры выплат до 2 млн рублей для проектов в ЗАТО, моногородах, отдаленных и приграничных населенных пунктах, а также на создание аптечных пунктов. Кроме того, 2 млн рублей смогут получить члены семей участников специальной военной операции. Все остальные заявители могут претендовать на грант в 1 млн рублей», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Мурманской области «губернаторский» грант в 1 млн рублей получили 32 предпринимателя из почти двухсот заявителей.