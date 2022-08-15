Лондон, , 10:54 — REGNUM Британский актёр Том Холланд удалил Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter со своего устройства. Об этом 14 августа сообщил портал CinemaBlend.

Том Холланд

Как признался актёр, подобное решение связано с негативным влиянием соцсетей на его психическое здоровье: «Я зацикливаюсь, когда читаю что‑то о себе в интернете, и в конечном счёте это очень пагубно влияет на моё психическое состояние, поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложение». Он также отметил, что пользоваться Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter более 13 лет.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кинокомпания Sony Pictures хочет заключить с Томом Холландом контракт на участие актёра в нескольких фильмах франшизы «Анчартед». Также ожидается, что в ближайшее время компания официально анонсирует сиквел приключенческого боевика.

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