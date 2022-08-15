Улан-Удэ, 15 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 139 529, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского минздрава.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 135 338 пациентов, в том числе девять за сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 3041 человек.

По состоянию на утро 15 августа, на амбулаторном лечении находятся 967 носителей коронавируса, в ковидных стационарах региона лечатся 183 больных (21 госпитализирован за сутки). Состояние 36 из них осложнено внебольничной пневмонией.

«В отделениях реанимации находится 14 пациентов (из них старше 65 лет — 9, на ИВЛ — 3 пациента (из них старше 65 — 1), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 0. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 206 коек: занято – 183, свободно – 23 коек. Занятость коечного фонда составляет 88,8%», — отметили в ведомстве.