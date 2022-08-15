Москва, 15 августа 2022, 10:51 — REGNUM В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными применяется уникальный робот-сапер «Проход», заявил гендиректор предприятия-разработчика ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.
Пименов добавил, что «Проход» является единственным на сегодняшний день российским роботом-сапером, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сапёры Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».
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