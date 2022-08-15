Уфа, 15 августа, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Первый миллион тонн зерна собрали сельхозпроизводители в Башкирии. Об этом 15 августа сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Volganet.ru Уборка урожая зерновых с помощью комбайна

Он сообщил, что в республике на текущий момент обмолотили меньше пятой части всех полей.

«Год выдался урожайным, причём не только в традиционно хлебородных зонах, но и в Зауралье и северной лесостепи. Сейчас для нас главное — собрать это богатство», — заявил глава региона.

Он отметил, что погода для уборки урожая стоит подходящая, при этом есть и свои особенности.

«Из-за большой разницы дневной и ночной температуры выпадает обильная роса, она не дает нашим сельчанам выходить на поля рано утром, как они привыкли. Вся основная работа приходится на дневное время», — пояснил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии увеличили парк зерноуборочных комбайнов.