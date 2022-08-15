Москва, 15 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В России необходимо создать условия для быстрого восполнения собственных потребностей в вооружении и военной технике, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа стартовал военно-технический форум «Армия-2022». Ожидается, что его посетит президент России Владимир Путин.

По словам Гутенёва, политическая нестабильность и утрата позиций доминирования заставляет США переводить свою экономику на мобилизационные рельсы для восполнения запасов «утилизированного» вооружения. Депутат отметил, что устаревшую морально и физически военную технику американцы направляли на нужды НАТО и в виде помощи в Украину, опустошив склады.

«Запущенный маховик конфронтации с большой долей вероятности приведет к формированию ряда региональных конфликтов, что увеличит спрос на продукцию ОПК. В России необходимо создать условия для быстрого восполнения собственных потребностей в вооружении и военной технике, а также для гарантированного исполнения обязательств по ранее заключенным контрактам в области военно-технического сотрудничества и для подписания новых договоров поставок», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

По его словам, российское вооружение продемонстрировало высокую эффективность как в Сирии, так и в ходе специальной военной операции на Украине, что делает его востребованным на мировом рынке.