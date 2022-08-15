Медведевский район, Марий Эл, 15 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. 20-летний водитель и семь пассажиров пострадали в автоаварии в Медведевском районе Марий Эл на трассе «Поветлужье». Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по республике в своем telegram-канале.

t. me/gibdd_rme ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

Уточняется, что автомобиль ГАЗ — 2752 не был зарегистрирован в установленном порядке. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, которая бы обеспечивала полный контроль над дорожной ситуацией. В результате он не справился с управлением и съехал в кювет.

Травмы различной степени тяжести, кроме водителя, получили семь пассажиров в возрасте от 19 лет до 21 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах утром 15 августа произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В полиции говорят о четырёх пострадавших, спасатели заявляют о доставленных в больницу десяти пассажирах. Водитель маршрутки трезв, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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