Варшава, 15 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Предстоящей зимой в Польше вряд ли возможен общенациональный блэкаут, но подготовиться на случай отключения электричества всё-таки стоит. Такое мнение экспертов приводит издание Wirtualna Polska.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свет в окнах дома

По словам журналиста Якуба Веха, который специализируется на вопросах энергетической и информационной безопасности, в польской энергосистеме наблюдается дефицит установленных мощностей. Прошлой зимой система работала стабильно лишь за счёт энергии из ближних стран.

Риск блэкаута невелик, но есть всегда. В том числе из-за солидного возраста электростанций — в среднем это 47 лет. Отключение — это чрезвычайная ситуация и признак серьёзных сбоев, такое маловероятно, отмечает он.

«Могут иметь место некоторые ограничения мощности, контролируемые оператором, но тем не менее означающие для получателей то же самое, что и блэкаут, то есть перебои в подаче электроэнергии», — сказал Вех.

Эксперт советует подготовить «блэкаут-чемоданчик» — коробку с набором предметов и инструментов на случай, если электричества не будет несколько часов или дней. Туда нужно положить фонарик, аптечку, аккумулятор, термоодеяло, зажигалку и спички.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Greenpeace в Польше Марек Юзефяк предупредил о том, что газа хватит до декабря 2022 года, а потом страна столкнётся с дефицитом топлива на уровне 40%.

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