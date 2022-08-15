Ставрополь, 15 августа, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пятигорске дан старт молодёжному форуму «Машук 2022». В нынешнем году он проводится уже в тринадцатый раз, но впервые получил статус всероссийского. Его участниками станут более 2 тыс. человек из различных регионов России, а также молодежь из Донбасса.

АНО «Россия — страна возможностей» Машук

Первая смена «Машука», которая пройдет с 13 по 20 августа, носит название «Наши Открытия». В ней принимают участие 500 человек, среди них — тренеры, педагоги, экскурсоводы, добровольцы, блогеры и digital-специалисты. Прибыли на форум и делегации ДНР и ЛНР. В рамках форума состоится защита молодежных проектов, сумма гранта составит до 1,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Пятигорске Ставропольского края 13 августа стартовал первый Всероссийский молодёжный форум «Машук 2022», являющийся частью платформы Росмолодёжь. В предыдущие годы форум проводился как Северо-Кавказский.